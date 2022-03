Ragusa, schianto sulla provinciale per Marina: morto centauro di 28 anni

Un ventottenne di nazionalità straniera è morto in un incidente stradale verificatosi intorno alle 13 sulla provinciale numero 25, la Ragusa-Marina di Ragusa. Il giovane viaggiava a bordo di una moto che, per cause da accertare, si è scontrata con un minivan. Per il centauro non c'è stato nulla da fare: è morto pochi minuti dopo l'impatto. L'incidente è avvenuto nei pressi del Cineplex. Sul posto, polizia, carabinieri e polizia stradale.

Per chiarire la dinamica dell'incidente gli inquirenti hanno acquisito le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza della zona.