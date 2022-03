Covid, nel Ragusano non si arresta la corsa del virus: 5.625 i positivi

Non si arresta la corsa del virus nel Ragusano. I positivi al Covid aumentano dio giorno in giorno. Nelle ultime 24 ore le persone positive sono aumentate di oltre 400 unità portando i contagi 5.625: 5.585 si trovano in isolamento domiciliare e 40 sono ricoverati in ospedale. Il numero dei morti, dall'inizio della pandemia, è stabile a 500. Il maggior numero di contagi nelle ultime 24 ore si registra a Ragusa, Scicli e Ispica. Il sindaco di Scicli, Enzo Giannone, in un post sul suo profilo Facebook, si dice preoccupato dell'aumento dei contagi che, a Scicli, sono cresciuti di 300 unità negli ultimi dieci giorni con un incremento allarmante nella popolazione scolastica. Giannone invita a mantenere la massima prudenza e ad osservare le regole fondamentali per evitare il contagio, in primo luogo la mascherina al chiuso e dove ci sono assembramenti. Questo il dettaglio dei positivi nei comuni iblei nel report Asp del 16 marzo: Acate 256, Chiaramonte Gulfi 118, Comiso 396, Giarratana 33, Ispica 400, Modica 1196, Monterosso 45, Pozzallo 518, Ragusa 1123, Santa Croce Camerina 92, Scicli 679, Vittoria 729.