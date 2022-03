Guerra, un piano di pace allo studio dei negoziatori russi e ucraini

Un piano di pace in 15 punti che include il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe russe se l'Ucraina dichiara la neutralità e accetta limiti alle forze armate. E' il contenuto della bozza di accordo sulla quale i negoziatori russi e ucraini stanno discutendo, secondo quanto riportato dal Financial Times. La bozza del piano di pace in Ucraina anticipata dal Financial Times include la rinuncia da parte dell'Ucraina alla Nato e la promessa di non ospitare basi militari straniere o armi in cambio di protezione da alleati quali Stati Uniti, Gran Bretagna e Turchia. Le garanzie occidentali per la sicurezza ucraina potrebbero rivelarsi un "grande ostacolo ad ogni accordo, così come i territori" conquistati dalla Russia nel 2014, mette in evidenza il Financial Times.

Il presidente ucraino Zelensky ha parlato, intanto, al congresso Usa. "Il nostro Paese vive l'11 settembre da tre settimane". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando in videoconferenza al Congresso. Zelensky ha ribadito la richiesta di una "no-fly zone" sull'Ucraina e si è rivolto direttamente al presidente Usa Biden: "Essere il leader del mondo vuol dire essere leader della pace". Poi ha chiesto al procuratore della Corte penale internazionale Karim Khan di riconoscere la Russia come "Stato terrorista". Immediata la replica di Putin, attraverso dichiarazioni alla Tass: le operazioni "procedono con successo", ma "l'obiettivo della Russia non è occupare l'Ucraina". A subire "un vero genocidio" sono stati gli abitanti del Donbass per 8 anni e gli Usa devono "fermare la fornitura di armi" a Kiev.