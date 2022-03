L'imprenditore laziale Mancini nuovo patron del Catania: "Progetto propositivo"

Il Catania passa nelle mani dell'imprenditore laziale Benedetto Mancini. L'ufficialità è arrivata oggi dopo che ieri il Tribunale aveva ricevuto un'offerta irrevocabile di acquisto. "FC Catania 1946" è il nome della società che ha rilevato, versando 510 mila euro, il ramo d'azienda sportivo della società etnea. "Il mio è un progetto propositivo, è un incentivo a chi vede il calcio come qualcosa di strano, di pericoloso, di non economico. Questo progetto deve anche spronare una parte della città che è incuriosita, sono pronto a riceverli, a parlare con loro e spiegare che si può fare calcio e sport bene, senza spendere miliardi. Porteremo avanti un progetto aperto alla città che ha bisogno di svegliarsi dal torpore. Non ho bisogno di soci, ma gente che ha voglia di fare" le sue parole. "La squadra?

E' stata bravissima, l'ho detto al telefono a mister Baldini, l'ho ripetuto anche ieri a Pellegrino, tutta la struttura è stata brava. Non è facile non avere un punto di riferimento, non è facile navigare a vista tutti i giorni" ha aggiunto, confermando il possibile arrivo di Perinetti. "Conferma Baldini? Ho parlato con lui, concordando un incontro con calma, nel nostro progetto votato ai giovani lui è perfetto. Ne parlavamo anche con Perinetti che lo stima tantissimo, penso che andiamo avanti con Baldini".