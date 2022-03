Parente di un collaboratore di giustizia ferito a colpi di pistola a Cosenza

Alfredo Foggetti, di 31 anni, parente di un collaboratore di giustizia di 'ndrangheta, é stato ferito stasera a Cosenza con alcuni colpi di pistola al torace in circostanze sulle quali sono in corso le indagini della Polizia di Stato.

Foggetti, nel momento in cui é stato ferito, si trovava in una via del quartiere Andreotta, poco distante dallo stadio.

L'uomo é stato soccorso da alcune persone che si trovavano sul posto e che lo hanno portato nell'ospedale dell'Annunziata. Le sue condizioni, secondo quanto si é appreso, sarebbero gravi.

La Polizia, riguardo il movente del ferimento, non esclude al momento alcuna ipotesi.