Sisal, a Rende vinta una casa e 200 mila euro

Una casa più 200 mila euro da incassare subito. E' la vincita assegnata al giocatore che, a Rende, ha centrato un "5" nel punto Sisal di via Marconi,77.

Il premio, basato sulla vincita di un bene concreto e tangibile, fa parte di VinciCasa, la formula di gioco della famiglia Win for Life di Sisal. La combinazione vincente, nell'estrazione di ieri, è stata: 4, 10, 17, 23, 32. Il giocatore che ha scelto la cinquina vincente potrà scegliere la casa che desidera, in massima libertà, su tutto il territorio nazionale e avrà due anni di tempo per trovarla.

Dal lancio della formula di VinciCasa, fa sapere Sisal, sono 173 gli immobili assegnati ad oggi in tutto il Paese.