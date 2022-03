Modica, iniziativa di solidarietà del PD il 20 marzo: insieme per l'Ucraina

Il Circolo di Modica del Partito Democratico aderisce all’iniziativa “Insieme per l’Ucraina” promossa e organizzata dal PD Sicilia. Nella giornata di domenica 20 marzo 2022, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, vi sarà un punto di raccolta in Largo Innocenzo Pluchino.

I generi di prima necessità oggetto della raccolta e concordati con la Comunità di Sant’Egidio sono i seguenti:

• ▪ Generi per l’infanzia (pannolini, salviettine imbevute, gel igienizzanti, mascherine chirurgiche e ffp2)

• ▪ Materiali per medicazione (bende, ovatta, garza, disinfettante, cerotti)

• ▪ Antidolorifici (deksalgin, paracetamolo 100 ml, analgin)

• ▪ Antibiotici in compresse e in fiale (Ceftriakson, metronidazol, levofoksacin)

• ▪ Sistemi di infusione interna, soluzioni per infusione (soda bufer, gecadez 400 ml, soluzione fisiologica 400 ml)

• ▪ Alcool, acido tramexanico, Decinon, etamzilato in ampolle (Deksametazone, metazone, atropina, adrenalina, dimedrol)

• ▪ Antipiretici

• ▪ Antinfiammatori (compresi cortisonici)

• ▪ Antipertensivi

• ▪ Analgesici

• ▪ Antinfluenzali

• ▪ Antiemetici

• ▪ Anticolesterolo

• ▪ Antidiabetici orali

• ▪ Protettori gastrici