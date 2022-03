Incidente stradale a Floridia, motociclista in ospedale

Incidente stradale questo pomeriggio poco prima delle 18,30 in via Turati a Floridia. Un centauro in sella ad una moto Yamaha, è finto sull'asfalto per evitare di entrare in collisione con una Ford Kuga, con una donna alla guida. Quando il motociclista ha azionato i freni, ha subito perso il controllo del mezzo finendo per terra sull'asfalto. Scattato l'allarme sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 che ha trasferito il centauro al Pronto soccorso dell'ospedale di Siracusa, mentre in via Turati è arrivata una pattuglia della polizia municipale per i rilievi del caso. Illesa la conducente della Ford, mentre non sarebbero gravi le condizioni del ragazzo alla guida della moto.

L.M.