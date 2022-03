Elezioni a Pozzallo: l'avvocato Enzo Galazzo scioglie la riserva e si candida a sindaco

Ha sciolto la riserva e si candida a sindaco di Pozzallo l'avvocato Enzo Galazzo. Lo ha annunciato lo stesso Galazzo con una nota. "Comunico di avere oggi sciolto la riserva - scrive Galazzo - in ordine alla proposta di candidatura a Sindaco che mi è stata rivolta da rappresentanti della politica locale e della società civile di Pozzallo. Non è stata una scelta facile a motivo dei miei impegni ma, alla fine, ho deciso di rispondere con spirito di servizio, che mi ha sempre animato, ed ho accettato. So che, se i cittadini lo vorranno, dovrò affrontare problemi di rilevante portata, di natura ambientale, urbanistica, culturale, finanziaria, sociale, ma, con l’aiuto dei componenti della Giunta Municipale e del neo Consiglio Comunale, confido di farcela. Ho già sottoposto ai gruppi una prima bozza di programma che sarà arricchito dai contributi suggeriti.

Sono certo, in ogni caso, di contribuire al confronto delle proposte che saranno portate in campo, gravemente mancato nel corso dell’ultima consiliatura. Auguro a me e ai miei competitori una campagna elettorale serena".