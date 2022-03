Scontro in Forza Italia, Calderone resta capogruppo all'Ars

Tommaso Calderone resta il capogruppo di Forza Italia all'Assemblea regionale siciliana. Nel giorno in cui sette deputati autoconvocati votano a maggioranza Mario Caputo come nuovo presidente del gruppo parlamentare, con la conseguente risposta di Calderone che bolla come inefficace l'esito della riunione dei dissidenti, la presidenza di Sala d'Ercole stoppa la nomina di Caputo e lascia intatta la situazione. "La presidenza non potrà che fare riferimento a Calderone, che è l'attuale capogruppo", ha affermato nel corso della seduta di oggi il vicepresidente dell'Ars Roberto Di Mauro, leggendo in aula sia la nota protocollata dei sette deputati forzisti dissidenti che la risposta di Calderone in cui si contestava l'elezione di Caputo. Di Mauro ha comunque invitato Forza Italia a fare "definitva chiarezza sul proprio assetto interno".