Il Catania davanti al nuovo patron fermato al 'Massimino' dal Campobasso ( 1 - 1 )

Il Catania gioca bene davanti al nuovo patron Mancini, ma deve accontentarsi dell' 1 a 1 contro il Campobasso. Sono i rossazzurri di Baldini a partire con il piede giusto e dopo 4 minuti dal fischio iniziale, sono già in vantaggio . Errore in fase di palleggio del Campobasso, Russini anticipa l'appoggio di Tenkorang a Fabriani e si invola a velocità supersonica verso l'area avversaria, per presentarsi tutto solo davanti a Raccichini in uscita e batterlo con un preciso rasoterra. Reazione ospite con l'ex Rossetti che all'8° avanza sulla trequarti e prova la conclusione mancina dal limite dell'area, palla che sfiora l'opposto incrocio dei pali. All'11' bella iniziativa di Albertini che dalla destra rientra e col mancino serve sul secondo palo Russini, la palla si impenna e il numero 20 tenta una spettacolare rovesciata, venendo murato dal proprio marcatore. La squadra di Baldini è arrembante e dà spettacolo: alla chiusura del quarto d'ora, azione insistita che porta al tiro prima Albertini e poi, su cross di Zanchi, Rosaia che ci prova di testa sul secondo palo, non inquadrando la porta.

La ripresa si apre senza nessun cambio e con un'ammonizione rimediata da Rosaia per un intervento in ritardo a metà campo. Un minuto dopo ripartenza di Moro, gran finta su Menna che è costretto a stenderlo ed entrare anch'egli nel taccuino dei cattivi. Al 50° azione orchestrata del Campobasso, con Liguori e Rossetti che si cercano e si trovano in area, è il numero 21 a mirare il secondo palo col destro, senza successo. Al 51' il Campobasso pareggia: inserimento di Bontà, Rossetti prova a servirlo, il pallone rimbalza sui difensori etnei che in questo modo rimettono in gioco il centrocampista ospite che, tutto solo in area, calcia e la butta dentro anche grazie al rimbalzo sulla traversa. La rete degli ospiti viene contestata, ma l'arbitro non cambia idea. Il Catania, vuol vincere la gara e preme, ma il risultato fino al 90 esimo non cambia.