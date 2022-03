Ucraina, alunni del 'De Amicis' di Floridia lunedì in corteo per la pace

Parte da Piazza Colonna e si dirige in Piazza Nassirya il corteo pacifista di Floridia organizzato dall’Istituto “De Amicis” per la pace e il disarmo contro la guerra e l’invasione russa in Ucraina. Un “cessate la guerra” manifestato con la mobilitazione scolastica che sventolerà le bandiere dell’arcobaleno della pace, rette da centinaia di alunni dei tre ordini scolastici. Gli alunni della scuola media animeranno anche un flash-mob nella Piazza Caduti di Nassiriya, coordinato dai loro stessi insegnanti.

«La guerra scoppiata nel cuore dell'Europa, in Ucraina - riferisce il Dirigente Giorgio Agnellino - ha scosso profondamente i cuori e le coscienze di tutti. Sia questo conflitto, sia gli altri che ci sono nel mondo, causano distruzione e morte. Le vittime sono gli innocenti... soprattutto i bambini! Di fronte all'orrore non si può restare indifferenti. Il Medio Oriente, l'Africa e oggi l'Ucraina - aggiunge il Dirigente scolastico - ci ricordano che è necessario educare alla pace, anche quando il mondo sembra andare verso altre direzioni. Ecco perché al 1° Istituto comprensivo De Amicis di Floridia si è deciso di organizzare un Corteo per la pace, per manifestare il rifiuto di tutte le guerre, come recita l'articolo 11 della Costituzione italiana e come noi crediamo fermamente».

Il Corteo si svolgerà giorno 21 marzo 2022, con raduno alle ore 9 in piazza Colonna, nel desiderio, di tutta la comunità scolastica del Primo Istituto floridiano, che un piccolo seme di Pace possa germogliare nei cuori di tutti.