Italexit, Enzo Nicastro coordinatore provinciale a Siracusa

Enzo Nicastro, già consigliere comunale e assessore di Lentini, è stato nominato Coordinatore della provincia di Siracusa del partito Italexit fondato da Gianluigi Paragone

‌La nomina è avvenuta a seguito di varie interlocuzioni tenute dal Coordinatore Regionale Luigi Savoca con gli organismi territoriali atte a far emergere una persona che poteva sposare le idee del partito e portarle avanti. La scelta è caduta su Enzo Nicastro, con una lunga esperienza politica, il quale è stato per diversi anni attivista politico della Lega, da cui si è discostato recentemente, aderendo, dopo diverse positive interlocuzioni, alla linea politica del senatore Paragone.

La nomina è stata ratificata dal Coordinatore regionale Italexit Sicilia Luigi Savoca con il benestare di Paragone.

Il neo Coordinatore provinciale di Italexit Enzo Nicastro, dopo aver ringraziato Luigi Savoca e il Senatore Paragone per la fiducia, si attiverà nelle prossime settimane ad organizzare incontri informativi/organizzativi in tutti i comuni della Provincia siracusana a partire dal capoluogo per illustrare il programma del partito, raccogliere le proposte degli attivisti e cittadini simpatizzanti, organizzare e strutturare il partito, il tesseramento, anche in previsione delle tornate elettorali previste, locali, provinciali, regionali e nazionali.