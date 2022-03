All'ospedale di Siracusa statua commemorativa per i morti col covid

La Consulta Comunale Giovanile di Siracusa ha donato una statua commemorativa realizzata dagli alunni della classe quarta sezione Beni Culturali dell’Istituto Gagini di Siracusa guidati dal professore Giacomo Lo Verso, al reparto Covid dell’ospedale Umberto I di Siracusa per celebrare l’impegno ancora attivo di tutti gli operatori sanitari che si battono in prima linea. La donazione sarà inaugurata domani 18 marzo 2022 alle ore 10 in occasione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia da coronavirus.

La consegna avverrà nell’area esterna antistante il reparto, nel rispetto delle norme anticovid, alla presenza del direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, del presidente della Consulta Nicolò Saetta, di una delegazione di studenti ed insegnanti e di una rappresentanza della sezione di Siracusa dell’associazione Mogli Medici Italiani che ha collaborato all’iniziativa.