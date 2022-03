Accoltellò coetaneo durante una lite: minore arrestato a Castrovillari

I carabinieri hanno arrestato a Castrovillari e collocato in una comunità un ragazzo di 16 anni con l'accusa di avere ferito a coltellate il 22 gennaio scorso, al culmine di una lite, un coetaneo, provocandogli lesioni permanenti al viso.

Il minore arrestato, oltre che di lesioni, é accusato di minacce aggravate e porto ingiustificato di arma da taglio.

L'arresto é stato fatto in esecuzione di una misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica.

Il minore responsabile del ferimento é stato identificato grazie alle dichiarazioni di alcuni testimoni ed alle immagini riprese dalle telecamere del sistema di videosorveglianza.