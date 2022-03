Operaio di Floridia travolto da un muro a Solarino: è in gravi condizioni

Restano gravi le condizioni dell'operaio di Floridia travolto due giorni fa dal muro di confine di un'abitazione a Solarino, mentre erano in corso l'opera di demolizione. T.F., 46 anni, è rimasto sotto le macerie ed estratto dai colleghi del cantiere edile in via delle Fosse Ardeatine, una parallela a via Bissolati. Secondo quanto si è appreso dai sanitari del Trauma Center del 'Cannizzaro' di Catania, dove il ferito è ricoverato, T.F. ha riportato politrauma toracico, la frattura del bacino e traumi agli arti inferiori. Per i medici etnei la prognosi rimane riservata. La Procura di Siracusa che ha aperto un'inchiesta sta valutando l'informativa dei carabinieri ed al momento nessuno risulta iscritto nel registro degli indagati. Il muro che ha travolta gli operai avrebbe ceduto, probabilmente, per l'operazione di demolizione dell'abitazione su cui lavoravano gli operai. Probabile che il pm possa avvalersi di una perizia tecnica, nominando un esperto.