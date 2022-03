"Quando Giovanni diventò Falcone" di Girolamo Lo Verso: presentazione del libro a Palermo

“Quando Giovanni diventò Falcone” di Girolamo Lo Verso, il libro che racconta l’uomo Giovanni prima che diventasse il giudice più famoso al mondo: presentazione venerdì 18 marzo alle 18 a Villa Zito a Palermo.

Battute di pesca spensierate, discussioni serali sulla Sicilia, il mare, i libri, la vita. Per Girolamo Lo Verso - professore ordinario di psicoterapia f.r. ad Unipa, esperto di ricerca/intervento sulla psicologia mafiosa - l’amicizia con Giovanni Falcone inizia prima del Pool antimafia, prima della vita blindata alla Procura di Palermo. Inizia negli anni Settanta quando il giudice più famoso al mondo era ancora semplicemente Giovanni, un instancabile nuotatore in servizio al Tribunale di Trapani. E l’autore semplicemente uno psicoterapeuta all’Asp di Trapani ed un appassionato esploratore e pescatore subacqueo.

Ricordi privati, custoditi con cura per molti anni dal professor Lo Verso che vengono ora condivisi per diventare patrimonio di conoscenza condivisa ma, soprattutto, stimolo di riflessione sulla storia di Falcone, della Sicilia e dell’antimafia nel delicato momento storico che stiamo vivendo, attraversato dalla pandemia, che lo stesso autore individua come frontiera di possibili mutamenti dell’organizzazione mafiosa, e a trent’anni dalle Stragi del ‘92.

Il libro - pubblicato a fine novembre dalla casa editrice romana PandiLettere e presentato in anteprima nella Capitale alla fiera della piccola e media editoria Più Libri più Liberi - sarà presentato in occasione del “Trentennale della scomparsa di Giovanni Falcone”. L’evento è organizzato dalla Fondazione Sicilia; Inner Wheel Palermo Normanna; Pool Antiviolenza per la Legalità Angela Mattarella Fundarò. Tra i relatori, oltre al Prof. Girolamo Lo Verso, Raffaele Bonsignore (padrone di casa e Presidente della Fondazione Sicilia) e Agata Mattarella Fundarò (organizzatrice dell’evento, Presidente del Pool antiviolenza per la Legalità e del’Inner Wheel Palermo Normanna), Antonio Balsamo (Presidente del Tribunale di Palermo), Gioacchino Natoli (magistrato), Francesco La Licata (giornalista); Maria Falcone (Presidente Fondazione Falcone), Salvatore Cusimano (giornalista).