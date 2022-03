Scicli, il candidato sindaco Giovanni Venticinque: rinuncio all'indennità di carica

"In una comunità piccola come la nostra, non solo si deve amministrare bene, con competenza, lealtà, correttezza, trasparente, rispetto della Legge, ma chi amministra deve dare anche segnali forti con scelte personali, di natura privata e coerenti con la propria morale e la propria visione di Società". Lo afferma Giovanni Venticinque, candidato sindaco di Scicli, in una lettera aperta alla città con la quale, in caso di elezione, prende alcuni impegni, compreso quello di devolvere in attività sociali ed interventi sul territorio l’intera Indennità di Carica, dedotte le ritenute fiscali di legge e le spese documentate; il conferimento alla Città sarà fatto per l’intero arco di vigenza del Mandato Elettorale; gli interventi da fare saranno legati a scelte che potranno provenire, di volta in volta, da segnalazioni sociali, necessità collettive, azioni di miglioramento; la devoluzione dei fondi sarà a cadenza semestrale, stesso arco di tempo in cui sarà mio compito e dovere incontrare pubblicamente la città, fuori dalla stanze comunali, per resocontare su ciò che è stato fatto e su ciò che si farà per la Collettività e la Città".