Il sindaco di Rosolini ricorda i morti per il covid 19

""Nessuno potrà mai cancellare dal mio cuore e dalla mente le immagini della bare trasportate dai mezzi militari a Bergamo. Anche la nostra Italia all'epoca era in guerra. Senza bombe, nè missili, ma contro un nemico subdolo: il coronavirus". Parole del sindaco di Rosolini, Giovanni Spadola, alla vigilia della festa del Papà, nella giornata che ricorda le vittime del covid. "Non ci sono morti di serie A o di serie B - afferma il primo cittadino - Io li piango tutti e prego per le loro anime. Pure la nostra Rosolini ha pagato un prezzo salatissimo contro il covid. Ci sono stati decessi che hanno fatto scalpore per i personaggi conosciuti, altri invece che sono passati ad altra vita senza ricevere neppure l'ultimo bacio dalle mogli e dai figli. Sono stati due anni difficili e che non si potranno mai dimenticare. I lockdown, le mascherine, il coprifuoco, i tamponi, il vaccino, la corsa alle scorte alimentari. Insomma una guerra che oggi segna un momento di tregua. Il covid è sempre lì, pronto a contagiare alla minima disattenzione. A fine mese ci sarà la fine dell'emergenza. Qui a Rosolini la saluteremo con soddisfazione, perchè sarà la fine di un incubo durato due anni. Insieme a tutta l'amministrazione, con più di 300 positivi al covid, abbiamo deciso di posticipare la festa di San Giuseppe al prossimo mese di aprile. Aspettiamo il ritorno della primavera ed il calo dei contagi. San Giuseppe proteggerà la comunità rosolienese".