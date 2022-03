Operai di Floridia si sveglia da coma: un muro gli era crollato addosso a Solarino

Si è svegliato dal coma l'operaio di Floridia rimasto vittima di un incidente sul lavoro, avvenuto in un cantiere di Solarino mentre era in fase di demolizione una vecchia abitazione in via delle Fosse Ardeatine. T.F., 46 anni, resta comunque in Rianimazione all'ospedale Cannizzaro di Catania con la prognosi riservata, anche se il leggero miglioramento. Nei giorni scorsi l'operaio era stato operato per un politrauma. Le sue condizioni appena giunto in ospedale erano apparse gravi. Stamattina però l'uomo si è svegliato.

L'incidente si era verificato martedì scorso verso le 10. Una squadra di operai era intenta a demolire una vecchia palazzina, quando ha poi ceduto un muro confinante. T.F., dei quattro operai che erano lavoro era rimasto sepolto da pietre e detriti.Era stato soccorso e trasferito al 'Cannizzaro' con l'elisoccorso.