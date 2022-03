Xi Jinping e Biden due ore al telefono: " Un conflitto non è nell'interesse di nessuno"

Lunga telefonata, quasi 2 ore, tra il presidente americano Biden e quello cinese Xi. "Un conflitto non è nell'interesse di nessuno" ha detto il presidente cinese Xi Jinping al presidente americano Joe Biden durante la loro conversazione telefonica.

La crisi in Ucraina "è qualcosa che non vogliano vedere: gli eventi mostrano ancora una volta che le relazioni tra Stati non possono arrivare alla fase dello scontro, perché il conflitto e il confronto non solo nell'interesse di nessuno".

Lo ha detto il presidente Xi Jinping nella videochiamata con il suo omologo americano Joe Biden, nel resoconto del Quotidiano del Popolo. Non solo "dobbiamo guidare lo sviluppo delle relazioni Cina-Usa sulla strada giusta, ma dobbiamo anche assumerci le nostre dovute responsabilità internazionali per compiere gli sforzi per la pace e la tranquillità nel mondo". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping nella videochiamata avuta con il suo omologo Joe Biden, nel resoconto fornito dal Quotidiano del Popolo.

Vladimir Putin ha iniziato il suo intervento per l'ottavo anniversario dell'annessione della Crimea, in un affollatissimo stadio a Mosca. Abbiamo risollvato la Crimea dal degrado e dall'abbandono, dalle condizioni pessime in cui versavano. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin, intervenendo allo stadio Luzhniki di Mosca per celebrare l'ottavo anniversario dell'annessione della Crimea. "Abbiamo fatto risorgere questi territori" della Crimea e "sappiamo esattamente cosa fare adesso, come, a spese di chi e attueremo tutti i nostri piani". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un evento pubblico a Mosca. "Sono gli abitanti della Crimea che hanno fatto la scelta giusta, hanno messo un ostacolo al nazionalismo e al nazismo, che continua ad esserci nel Donbass, con operazioni punitive di quella popolazione. Sono stati vittime di attacchi aerei ed è questo che noi chiamiamo genocidio. Evitarlo è l'obiettivo della nostra operazione militare" in Ucraina ha detto Vladimir Putin. Il presidente russo Vladimir Putin nel suo intervento allo stadio di Mosca, gremito di bandiere e inni in occasione dell'ottavo anniversario dell'annessione della Crimea, ha citato anche la Bibbia: "Non c'è amore più grande di dare la propria vita per i propri amici", ha scandito lo zar.