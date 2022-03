Catania, seconda edizione del Premio CarlottaXArchitettura: vince opera di Gaia Calamosca

Dalle scuole alle case per anziani, passando per le caserme dei vigili del fuoco, i camerini dei teatri storici, i bagni termali di Bratislava e le residenze sul Canale di Panama. Sono stati 58 i progetti in gara nella seconda edizione di CarlottaXArchitettura, che ha visto il suo atto conclusivo il 17 marzo a Palazzo della Cultura di Catania. Tutti nel segno dell’Architettura di qualità e nella memoria di Carlotta Reitano – past president della Fondazione degli Architetti di Catania - scomparsa prematuramente il 18 settembre 2020.

A vincere il premio l’opera di Gaia Calamosca (gruppo Ciclostilearchitettura) della sezione Restauro. Un progetto finalizzato al rifacimento di un fienile, che per la giuria «riflette la funzione primaria dell’Architettura, salvando una struttura di antica memoria, mettendola in armonia con il paesaggio circostante e rendendola funzionale e dinamica, esprimendo – allo stesso tempo – il carattere e la ricerca dell’artista».

Gli altri riconoscimenti: il premio giovani under 35 a Paola Chiriatti, Francesco Polci e Antonio Salvi, per la realizzazione e il recupero delle terme di Bratislava; la targa Catania a Ivan Grippaldi, rompendo lo schema convenzionale verticale delle case a schiera, nel territorio panamense. Due le menzioni d’onore: Architettura a Luigi Pardo, per la realizzazione del padiglione svedese a Expo Dubai 2020; Interni e Design ad Andrea Viganò, per la riprogettazione dei camerini del Teatro Arcimboldi di Milano.