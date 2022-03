Covid, sotto i 6.000 nuovi casi in Sicilia e 19 decessi: a Messina 1.468 positivi

Sono 5.946 i nuovi casi di Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 38.814 tamponi processati e l'indice di positività è 15,3%, invariato rispetto alla giornata di ieri. È quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.230 su 40.754 test. Numeri stazionari, dunque, quelli che si registrano in Sicilia negli ultimi due giorni mentre in Italia la curva epidemica è in salita. Nell'Isola, inoltre, scendono ancora i ricoveri: - 16 in regime ordinario e -5 in terapia intensiva. I decessi sono 19 di cui uno solo nelle ultime 24 ore e tutti gli altri sono avvenuti nei giorni precedenti. Sono 6.368 invece i guariti.

Attualmente in Sicilia ci sono 233.721 positivi, di cui 858 ricoverati in regime ordinario, 60 in terapia intensiva e 232.803 in isolamento domiciliare. I decessi sono saliti a 9.833, mentre i guariti a 648.428. Da inizio pandemia sono state 891.982 le persone contagiate dal Covid nell'Isola.

A livello provinciale, sono 2.022 i nuovi casi registrati a Palermo, 1.135 a Catania, 1.468 a Messina, 620 a Siracusa, 1.009 ad Agrigento, 602 a Ragusa, 723 a Trapani, 541 a Caltanissetta e 173 a Enna.