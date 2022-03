Il 24 marzo operatori ecologici di Solarino in sciopero

Nessuna tregua tra gli operatori ecologici di Solarino e l'azienda Ecos Srl. I lavoratori, informando con anticipo il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, hanno proclamato una giornata di sciopero per il prossimo 24 marzo. Secondo i lavoratori, già costretti a revocare l'astensione dal lavoro lo scorso 8 marzo per averlo comunicato in ritardo, ci sarebbero delle violazioni contrattuali nell'applicazione del contratto. Una vicenda tormentata quella dei netturbini di Solarino che si trascina dal giorno dell'aggiudicazione dell'appalto da parte dell'amministrazione comunale.