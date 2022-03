Il Catania imprevedibile fa visita al Foggia: il Palermo gioca a Potenza

Domenica squadre in campo in serie C dove il Bari mantiene il suo tranquillo vantaggio di dieci punti ed è sempre più vicino alla tanta ambita promozione diretta; nel prossimo turno, tra l'altro, è in programma il testa-coda sul terreno della Vibonese (ore 14.30) che invece si trova con un piede e mezzo in serie D. Il Catanzaro vincendo a Messina ha lanciato un messaggio chiaro alle avversarie, ovvero che se anche l'impresa è molto difficile non ha nessuna intenzione di mollare il secondo posto; al "Ceravolo" arriva la Turris (ore 14.30) che continua il suo periodo negativo.

In tre sono appaiate al terzo posto, a partire dall'Avellino; gli irpini si sono prontamente riscattati e ospitano il Messina di Raciti (ore 14.30), che si è nuovamente allontanato dalla zona salvezza. La solida Virtus Francavilla ospita il Picerno (ore 17.30), mentre il Monopoli sarà impegnato nel derby di Taranto (ore 14.30). Il Palermo proprio dopo essere tornato dalla sua migliore trasferta stagionale questa volta ha deluso in casa rimediando in extremis un pari con l'Andria; la squadra di Baldini è attesa dal Potenza (ore 14.30). Il Foggia di Zeman può divertirsi in questo finale di stagione e diventare una mina vagante; allo "Zaccheria" arriva il Catania (ore 14.30) che ha salvato la propria stagione grazie all'avvento del nuovo patron Benedetto Mancini che arriva però tra lo scetticismo più totale per le passate esperienze che lo hanno visto protagonista a Latina e Rieti. Occhio a Monterosi-Juve Stabia (ore 14.30) perchè ci sono punti in palio per il decimo posto, occupato dalle Vespe di Walter Novellino.