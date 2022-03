Palermo, il 3 aprile riapre "Moltivolti": è il ristorante simbolo di Ballarò

Il ristorante simbolo di Ballarò riapre i battenti dopo l'incendio che ha devastato la struttura, il nuovo spazio ricostruito attraverso il sostegno dell'intera comunità, punta tutto su allestimenti più sostenibili e grandi interventi artistici che racconteranno in modo ancora più coinvolgente il senso di comunità di questo luogo. Il tre aprile sarà possibile ritornare a Moltivolti, prevista una grande festa di quartiere per la riapertura con musica e spettacoli all'aperto, durante la giornata si potrà tornare a gustare i piatti del ristorante e visitare il nuovo spazio. Moltivolti si arricchisce infatti di nuovi allestimenti che puntano ad un minore impatto ambientale attraverso la scelta di arredi più sostenibili, ma anche ad un maggior efficientamento energetico attraverso la sostituzione e l'ammodernamento dell'impianto elettrico e di condizionamento.

Elemento di grande novità è certamente il grande intervento artistico collettivo, a cura di Igor Scalisi Palminteri, Francesco de Grandi, Andrea Buglisi, Gabriella Ciancimino e Laura Pitingaro, così come la mostra fotografica Ventivolti, che sarà presentata il giorno dell'inaugurazione.

