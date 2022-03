Modica, alla Taverna Migliore dello chef Lorenzo Ruta cena degustazione con materie prime fermentate

Negli ultimi anni si parla tanto dell’utilizzo di alimenti fermentati nelle cucine dei grandi chef, non solo nel Nord Europa, ma anche in Italia. Per alcuni, le tecniche di fermentazione sono uno degli strumenti principali per fare una vera “cucina di territorio”, valorizzando le materie prime locali attraverso procedimenti che ne consentono la conservazione, l’esaltazione e la “marchiatura”.

Così la pensa anche Lorenzo Ruta, chef del ristorante Taverna Migliore a Modica (Via Modica Ispica, 95) per il quale è finalmente arrivato il momento di presentare al pubblico i risultati di due anni di studio e sperimentazione sull’utilizzo delle fermentazioni nella sua cucina. È quanto avverrà venerdì 1 aprile, con una cena degustazione nel corso della quale lo chef presenterà i suoi nuovi piatti realizzati con materie prime fermentate, accompagnati dalla selezione di vini della cantina Marabino.

Scopo dell’evento è quello di far conoscere e apprezzare i tanti vantaggi ottenuti attraverso le tecniche di fermentazione, che non solo esaltano le qualità organolettiche delle materie prime ‑ dalle verdure al pesce e alla carne ‑, ma ne migliorano anche le proprietà nutrizionali. Lo chef Ruta ha sperimentato e fatto proprie queste nuove tecniche, adattandole al territorio, alla propria idea di cucina e alla ricchezza delle tradizioni gastronomiche della sua città. “Sono sempre stato incuriosito da queste tecniche – spiega lo chef Lorenzo Ruta –, ma essendo impegnato nel ristorante a tempo pieno non avevo avuto modo di approfondirle almeno fino al lockdown del 2020, quando, come tutti, abbiamo avuto uno stop. In quel momento ho capito di avere un’opportunità, di poter utilizzare quel tempo improvvisamente libero per accrescere le mie conoscenze in campi nuovi, per sperimentare. L’occasione che cercavo è arrivata grazie allo chef Accursio Craparo che ha promosso un corso di formazione sulle fermentazioni con Carlo Nesler, uno dei maggiori esperti in Italia e creatore di CibOfficina. Carlo ci ha introdotti a 360 gradi in questo mondo, spiegandoci le diverse tecniche, le finalità e i vantaggi, non solo gustativi, ma anche microbiologici".

NELLA FOTO DI FRANCESCO LUCIFORA, Lorenzo Ruta e Alice Migliore