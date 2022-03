Al via a Ragusa dal 5 aprile il primo corso di Cripto Trading

Nell'ultimo decennio, dopo il debutto di Bitcoin, le cripto-valute si sono moltiplicate. E la loro attività di vendita o di acquisto online (trading) è diventata sempre più popolare. Le cripto-valute sono monete digitali create utilizzando la tecnologia blockchain o peer-to-peer. Secondo alcuni diventeranno l’alternativa alle valute delle banche centrali. Oltre a rappresentare un metodo di pagamento sicuro per beni e servizi nella vita reale, offrono nuove opportunità di investimento per trader, privati e aziende. Ma districarsi in questo mondo non è affatto semplice.

Per questo la InpressWeb ltd, azienda di comunicazione con sede a Londra, organizza a partire dal 5 aprile prossimo, un corso di Crypto Trading. Obiettivo: conoscere il funzionamento delle cripto-valute e delle principali piattaforme di trading. Le modalità di frequenza e le finalità del corso saranno illustrate sabato 26 marzo alle ore 16 nel coworking Inpress Events & Communication, in via Dante Alighieri 93 a Ragusa, nell’ambito di un briefing gratuito con gli interessati.

Il corso sarà tenuto dal trader verificati e verterà sui seguenti argomenti: creazione crypto e tokens; scambio tra crypto e crypto/fiat; trading crypto e crypto/fiat; indicatori e segnali di trading; settaggio indicatori e volume; brokers e piattaforme; wallets e carte; principali strategie di trading online. Il docente fornirà anche una panoramica sulle normative vigenti in Italia e nei principali Paesi limitatamente alle cripto-valute e al trading. Gli argomenti del corso saranno oggetto di esercitazioni e simulazioni in aula con sessioni di trading reale per comprendere meglio il funzionamento e le implicazioni pratiche.