Ladri in azione nei fine settimana in aziende di Modica e Pozzallo

Emergenza furti in alcune contrade rurali dei territori di Modica e Pozzallo. Veri e propri raid compiuti a danno di aziende agricole e di villette. Nell’ultimo fine settimana sono stati cinque i colpi messi a segno dai malviventi che, in una sola notte, tra sabato e domenica, hanno rubato attrezzi agricoli da un paio di aziende e suppellettili da alcune abitazioni. Le contrade nel mirino dei ladri sono Graffetta, Tedeschella e Santa Rosalia. I furti sono stati denunciati alle forze dell’ordine che stanno indagando anche sulla base di alcune segnalazioni riguardanti un paio di auto sospette notate in quelle contrade qualche giorno prima dei furti. Un contributo alla identificazione dei ladri potrebbe arrivare anche dalle immagini di alcune telecamere di videosorveglianza.