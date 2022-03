Mosca minaccia l'Italia: con altre sanzioni saranno danni irreversibili

Ventiquattro giorni dopo l'invasione di Mosca in Ucraina, la guerra continua su più fronti. La Russia afferma di aver usato missili ipersonici. La Duma, la Camera bassa del Parlamento russo, lancia un appello a Paesi occidentali, Nato e Usa affinché non mandino più "armi e mercenari" in Ucraina. Se vogliono la pace mandino piuttosto "aiuti umanitari agli ucraini".

L'AVVERTIMENTO ALL'ITALIA - "Le sanzioni non sono una nostra scelta. Non vorremmo che la logica del ministro dell'Economia francese Bruno Le Maire, che ha dichiarato la "totale guerra finanziaria ed economica" alla Russia, trovasse seguaci in Italia e provocasse una serie di corrispondenti conseguenze irreversibili". E' quanto ha affermato all'agenzia Ria Novosti Alexei Paramonov, direttore del dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, citando anche il ministro Guerini.

NUOVO APPELLO DI ZELENSKY - Il presidente Volodymyr Zelensky ha postato un videomessaggio su Facebook e, rivolgendosi a Vladimir Putin, annuncia: "E' tempo di colloqui di pace, senza indugio. Questa è l'unica possibilità per la Russia di ridurre i danni causati dai propri errori. Altrimenti, le perdite della Russia saranno tali che il Paese impiegherà diverse generazioni per riprendersi".