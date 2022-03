Manifestazione sul pubblico impiego, martedì Landini a Palermo

Ci sarà il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, martedì 22 alla manifestazione della Cgil Sicilia, con le categorie Fp e Flc, che si aprirà alle 9.30 al teatro Biondo di Palermo, con la partecipazione di delegate e delegate del settore della conoscenza e del pubblico impiego.

L'iniziativa sarà trasmessa in diretta sulla pagina Fb della Cgil Sicilia, su Collettiva.it e sulla pagina Fb della Cgil nazionale.

Il leader della Cgil sarà poi nel pomeriggio, alle 15.30, all'Orto Botanico per un'assemblea con lavoratori precari. L'iniziativa del teatro Biondo, moderata dalla giornalista Marina Turco, vedrà anche gli interventi di del segretario generale della Flc nazionale Francesco Sinopoli e di Michele Vannini, segretario Fp nazionale. Dai problemi del mondo della scuola, dell'università e della ricerca e degli altri segmenti della conoscenza a quelli del lavoro pubblico in tutte le sue declinazioni, dalla sanità agli enti locali a tutti gli uffici pubblici: ssaranno i temi al centro del dibattito della mattina insieme a quello del ruolo e del valore della rappresentanza sindacale in vista del rinnovo delle Rsu per cui si vota nei giorni 5, 6 e 7 aprile. L'apertura sarà del segretario generale della Cgil Sicilia, Alfio Mannino. A Landini saranno affidate le conclusioni.