Covid, nel Ragusano la curva dei contagi continua a salire: 6.388 positivi

I contagi da Covid nel Ragusano continuano ad aumentare ad un ritmo che diventa allarmante. Da una decina di giorni non ci sono variazioni verso il basso e, nelle ultime 48 ore, si è superato di gran lunga il numero dei 6.000 positivi. Preoccupante l'incremento di casi a Modica, Ragusa, Vittoria, Scicli, Ispica. Per rendersi conto della realtà delle cose basta raffrontare i numeri di Vittoria e Scicli. Nel territorio sciclitano i contagi superano quelli di Vittoria malgrado gli abitanti vittoriesi siano il triplo di quelli di Scicli. Se la curva dei contagi dovesse continuare a salire, si dovrebbe rivedere l'ipotesi di consentire i festeggiamenti di Pasqua con processioni e manifestazioni di massa. Nel bollettino Asp del 19 marzo i positivi nel Ragusano sono 6.388: 6336 si trovano in isolamento domiciliare e 39 sono ricoverati negli ospedali di Ragusa, Modica e Vittoria. I morti rimangono stabili a 502. Questo il dettaglio delle persone positive nei comuni iblei: Acate 239, Chiaramonte Gulfi 113, Comiso 427, Giarratana 47, Ispica 455, Modica 1.410, Monterosso Almo 54, Pozzallo 631, Ragusa 1.275, Santa Croce Camerina 132, Scicli 788, Vittoria 765.