Elezioni amministrative a Palermo, Mineo: Forza Itali lavora a liste competitive

“Dopo dieci anni all’opposizione, mai come oggi, Forza Italia è pronta a intestarsi il cambiamento dell’amministrazione Orlando. Un’amministrazione fallimentare che lascia una città in ginocchio: il tessuto imprenditoriale è svilito, la viabilità è impazzita, le strade sconquassate, la gestione del cimitero dei Rotoli è scandalosa. Insomma, le emergenze sono rimaste tutte e all’orizzonte non c’è nessuna progettualità, checché ne dica Orlando”. Così, in una nota, Andrea Mineo, segretario cittadino di Forza Italia e responsabile regionale del movimento giovanile.

“A Palermo, nel quadro delle amministrative siciliane, si gioca la battaglia più importante – aggiunge -. Per questo motivo, auspichiamo affinché tutti coloro che in questa legislatura hanno avuto ruoli di rilievo e di governo regionale si mettano a disposizione di Forza Italia nelle liste competitive che stiamo preparando. Liste – sottolinea Mineo - in cui trovano posto tanti amministratori, professionisti seri, preparati, portatori sani di consenso e che negli anni hanno lavorato sul territorio. Gente che, pur non avendo goduto di posizioni di primo piano, in questi anni si è spesa per la crescita del partito, nell’ottica del cambiamento”.