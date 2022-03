Modica, aperto il nuovo parco urbano al quartiere Vignazza: è intitolato a Padre Basile

Alla presenza dell’Assessore Regionale Daniela Baglieri, del Sindaco di Modica, Ignazio Abbate, della Giunta modicana al completo e dei vertici Caritas, Don Puglisi e Crisci Ranni, è stato inaugurato, al quartiere Vignazza, il nuovo parco urbano Don Rosario Basile: 15 mila metri quadrati, zone sportive come lo skatepark, un anello da 400 metri per passeggiate e corsette, la zona ludica per bambini, l’anfiteatro, lo spazio per mostre e fiere, un campetto di calcio in erba sintetica. Questo e tanto altro il parco che è il più esteso della provincia con queste caratteristiche e che sarà una vera zona di aggregazione sociale. ”Siamo orgogliosi quest’oggi – ha dichiarato il Sindaco – perché completiamo un lunghissimo percorso di recupero di una zona che era abbandonata, ricettacolo di immondizia, degrado e animali. Oggi la restituiamo alla Città nella sua versione migliore. A Modica non abbiamo mai avuto un parco del genere dove poter praticare sport all’aria aperta, organizzare eventi culturali, fiere e mostre. Ringrazio di cuore tutti coloro che hanno collaborato, dagli assessori ai consiglieri comunali ai responsabili dei settori coinvolti e fino ai tecnici e agli operai delle ditte che hanno lavorato intensamente”.