Auto contro la folla in Belgio: 4 morti e 12 feriti

Un’auto si scagliata contro la folla durante la festa per la celebrazione del Carnevale a Strpy-Bracquegnies a La Louvire, in Belgio, intorno alle 5 di domenica mattina: il bilancio provvisorio di quattro morti, 12 feriti gravi e una ventina di feriti leggeri.

Il borgomastro del centro Jacques Gobert, ha spiegato la dinamica dell’incidente ai media del posto: Un’auto che procedeva a gran velocità si è scagliata contro la folla radunata per assistere alla festa, Il conduttore in seguito ha proseguito il suo percorso, ma è stato intercettato. Alcuni media riportano inoltre che un sospetto è stato interrogato.