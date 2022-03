Messina, Maria Vittoria Cipriano responsabile provinciale donne della DC Nuova

Maria Vittoria Cipriano è stata nominata responsabile provinciale Donne della DC Nuova a Messina. L’incarico è stato conferito dal commissario regionale della DC Nuova, Totò Cuffaro. "La nomina a responsabile Donne provinciale della Democrazia Cristiana Nuova per la provincia di Messina mi riempie di viva soddisfazione e sono sinceramente grata agli organi preposti per la fiducia accordatami. In particolare, ringrazio il Commissario Regionale Totò Cuffaro e la Coordinatrice Regionale Rosanna Iacona”, dichiara Maria Vittoria Cipriano. “Sarà mia cura e impegno sviluppare l'incarico conferitomi – prosegue -, in sinergia con le strutture regionali e provinciali, al fine di contribuire a dare organicamente impulso allo sviluppo della presenza e attività politica del partito nei cui valori e idealità mi riconosco pienamente e su cui spero di saper coinvolgere le energie di tante donne. Confido in un buon lavoro comune a beneficio non solo dell'universo femminile, ma della società tutta e dei nostri territori”.