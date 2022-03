Canicattini Bagni, rinnovato rapporto di fede e devozione del Centro Diurno Anziani a San Giuseppe

Si è rinnovato anche quest’anno il legame di fede e devozione del Centro Diurno Anziani di Canicattini Bagni a San Giuseppe, Patrono della Chiesa Universale e simbolo della famiglia, nonostante la rinuncia, a causa dell’emergenza Covid, della tradizionale processione e della vendita solidale, sul sagrato della Chiesa Madre, dei prodotti portati in dono dai devoti.

Nella serata di sabato, accompagnati, in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, dalla Presidente del Comitato di Gestione, Loretta Barbagallo, Vice Presidente del Consiglio, gli iscritti al Centro Diurno Anziani hanno partecipato alla S. Messa solenne di San Giuseppe, animata dal Coro Parrocchiale “S. Maria degli Angeli”, che è stata celebrata in Chiesa Madre.

I soci del Centro Diurno Anziani con il nuovo stendardo ricamato a mano con fili d’oro dalla S.ra Maria Uccello, figlia di una iscritta al Centro, che lo scorso anno è stato donato alla Chiesa Madre “S. Maria degli Angeli” in onore di San Giuseppe, hanno portato in dono il pane per la tradizionale benedizione e successiva distribuzione ai fedeli.

Nel corso della celebrazione è stata la Presidente Barbagallo a leggere una speciale preghiera in siciliano e a fare dono di un mazzo di fiori a San Giuseppe per implorare la fine della pandemia e del conflitto in Ucraina che sta causando migliaia di vittime innocenti soprattutto tra i civili.

Benedette, altresì, le immaginette con lo stendardo e la preghiera in siciliano che verranno consegnate agli iscritti al Centro Diurno Anziani quale ricordo per la ripresa delle attività dopo la lunga chiusura per l’emergenza Covid.