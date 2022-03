Ucraina, a Ragusa una raccolta fondi promossa da Unicef

In perfetta linea con le direttrici nazionali, il Comitato Provinciale per l’Unicef di Ragusa ha attivato all’indomani dello scoppio della guerra in Ucraina una fervente campagna di raccolta fondi, che in provincia ha trovato una significativa risposta.

In provincia hanno aderito alla importante Campagna diverse scuole, gli Istituti Comprensivi “Gesualdo Bufalino” di Pedalino (la Scuola ha devoluto una donazione speciale a UNICEF anche per la Campagna Pigotta, adottando la “Pigotta Ucraina”), “Antonio Amore” e “Giuseppe Rogasi” di Pozzallo, “Luigi Capuana” di Giarratana, “Francesco Crispi” di Ragusa, “Carlo Amore” di Modica. Con questi istituti si è attivato anche il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Ragusa.

“Si tratta di scuole particolarmente sensibili alla mission Unicef – chiarisce la Presidente Mandarà – in quanto “Scuole Amiche delle bambine, dei bambini e degli adolescenti”, che hanno abbracciato l’omonimo Progetto UNICEF –MI; lavoriamo in stretta collaborazione con i docenti referenti del Progetto e in sintonia con i dirigenti scolastici; questo ci consente un lavoro ideale e operativo armonico e proficuo, che mira al protagonismo dei ragazzi nella promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Il dramma in atto della guerra ha scatenato un moto culturale consapevole di solidarietà e una riflessione viva sui diritti dei minori, sui valori assoluti della pace e del rispetto umano”. Le scuole si stanno misurando non solo in una generosa campagna di raccolta fondi, ma anche in attività multidirezionali, grafiche, video, persino in civili flashmob, come quello che ha organizzato l’I. C. “Antonio Amore” di Pozzallo.