Basket, serie B: la Virtus Kleb Ragusa espugna il parquet della Arechi Salerno

Con grande determinazione e coraggio la Virtus Kleb Ragusa in trasferta al Pala Longo batte la Virtus Arechi Salerno. Scontro diretto per il quarto posto con i campani che ha visto la compagine sicula prevalere dopo una partita intensa e ricca di colpi di scena.

Parte subito forte il Ragusa che con Da Campo buca subito la retina locale portandosi avanti e creando un mini break che da forza agli iblei. Sorrentino e Rotondo portano avanti il lavoro sorprendendo i salernitani che in un primo momento non trovano la quadra per entrare in partita. Ci pensa Rinaldi a dare la sveglia ai suoi con due triple dall’angolo. Chessari e Da Campo cominciano a pressare in area portando punti al proprio paniere e spingendo la propria squadra nel pitturato locale. Mennella prima e Coltro poi sempre dalla lunga distanza raccolgono punti importanti ma i ragusani non stanno a guardare e chiudono il primo quarto a + 5 sui padroni di casa.

Salerno prova a reagire sin dall’avvio grazie alle ottime intuizioni di Mennella e Bonaccorso ma la foga dei ragusani è più intensa. Picarelli in area diventa più pressante e trova il ferro con facilità. Lo stesso fa Rotondo che sotto le plance si fa più incisivo. Sempre Mennella prova a rianimare i suoi ma è grazie a Moffa che i padroni di casa riescono a sorpassare gli ospiti al 16’. Ma passano solo alcuni secondi e Simon in schiacciata porta la propria compagine nuovamente avanti consolidando il vantaggio grazie alle giocate del tandem Sorrentino-Chessari.

Al ritorno dal riposo lungo i ragusani si portano ancora avanti con Picarelli e Rotondo. I campani accusano il colpo e non riescono a trovare la retina facilmente. A sbloccare l’inerzia dei padroni di casa sarà Romano con un tiro realizzato dall’area. Ma gli iblei mettono il piede sull’acceleratore e con Da Campo si arriva a creare un break importante (39-47). Marini e Bonaccorso trovano alcune maglie allentate nella difesa siciliana e ne approfittano portando avanti la propria squadra fino al quasi riaggancio sugli ospiti.

L’ultima frazione di gioco si gioca a velocità raddoppiata. Nessuna delle due squadre vuole cedere il passo all’avversaria e si corre da una parte all’altra senza sosta. I ritmi si fanno più serrati e cominciano a fioccare falli con più frequenza. Il punteggio sul tabellone è come sull’altalena. Si arriva al pareggio più volte. Romano e Ciminella nelle fila dei salernitani si spendono per rimanere aggrappati alla partita e provare l’affondo. Dall’altra parte Rotondo, Chessari, Stefanini e Picarelli cominciano ad amplificare l’intensità che permette alla Virtus Kleb Ragusa di blindare il vantaggio e arrivare cosi alla vittoria con il risultato finale di 62 a 66 per gli iblei.

«Sono molto contento – commenta a fine match coach Bocchino - di questa vittoria in trasferta in quel di Salerno. Un grande merito va ai ragazzi che hanno saputo portare a casa questi due punti con grande determinazione e grande sacrificio. Ad un certo punto della gara abbiamo dovuto sopperire alla mancanza del capitano Sorrentino perché si è infortunato. Ma i ragazzi hanno risposto non mollando mai la presa e dando il proprio contributo alla causa soprattutto in difesa mostrandosi compatti e solidi. Ci sono stati tanti errori soprattutto in attacco ma non è mai mancata la lucidità e la visione di gioco che ci ha condotti fino alla vittoria».

VIRTUS ARECHI SALERNO - VIRTUS KLEB RAGUSA: 62 - 66

Parziali: 16-21; 36-37; 51-52

VIRTUS ARECHI SALERNO

Cimminella 4, Romano 8, Piacente ne, Marini 5, Peluso ne, Mennella 11, Bonaccorso 12, Moffa 11, Rinaldi 6, Coltro 5, Dobangdata ne, Capocotta ne

Coach Di Lorenzo

VIRTUS KLEB RAGUSA

Chessari 21, Rotondo 15, Da Campo 12, Stefanini, Simon 4, Festinese ne, Sorrentino 2, Salafia ne, Canzonieri 3, Picarelli 8, Ianelli 1.

Coach Bocchino

Arbitri: Di Luzio - Giudici