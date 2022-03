Catania, al Castello Ursino una mostra dedicata a Francesco Contraffatto

La pittura, la scultura, la scenografia, le incisioni: le quattro sezioni della mostra dedicata a Francesco Contrafatto, allestita al Castello Ursino di Catania fino al 13 maggio 2022 attraversano e intrecciano le quattro grandi declinazioni dell’opera dell’artista catanese così come a vicenda si sono attraversate e intrecciate nel corso della sua vita, senza intento catalogativo o retrospettivo ma piuttosto col desiderio di restituire l’emozione dell’incontro con la spontaneità della sua ispirazione e del suo segno.

Lo rivela il titolo, “Francesco Contrafatto. Una mostra affettiva”, che nell’intenzione degli eredi che hanno lavorato all’allestimento - guidati dal figlio, l’architetto Toti Contrafatto, che ha selezionato le opere da numerose collezioni private oltre che dall’imponente archivio di famiglia -, rappresenta il principale suggerimento di lettura per i visitatori, che saranno accompagnati in una direzione implicita di ricerca di bellezza come percorso interpretativo della realtà, quasi ad affiancarsi idealmente allo sguardo dell’autore.

(Foto di Antonio Parrinello)