L'esplosione al Fortino a Catania, ricordati i 2 vigili del fuoco morti 4 anni fa

"Quattro anni fa a Catania la tragica esplosione in cui persero la vita i colleghi Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico. Oggi il pensiero di tutti i vigili del fuoco va a loro: Dario e Giorgio sempre con noi". Lo scrivono, su Twitter, i Vigili del fuoco twittando una foto dei due colleghi morti in servizio. Dario Ambiamonte e Giorgio Grammatico, morirono nell'esplosione di un'officina meccanica in via Garibaldi al 'Fortino' per una fuga di gas. Le vittime furono, 3. Giuseppe Longo venne trovato carbonizzato nella palazzina.