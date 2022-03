Palermo sotto di due reti a Potenza rimonta in un quarto d'ora: finisce 2 - 2

Il Palermo rischia di perdere a Potenza, ma un rigore al 90' trasformato da Brunori, chiude il match sul 2 a 2. I lucani giocano bene e comandano la partita per almeno un'ora.

Il Potenza passa in vantaggio al 15' con Romero, poi al 60' arriva il raddoppio con Cuppone. Per il Palermo sembra che la partita sia finita, ma la riapre al 33' della ripresa Soleri che accorcia le distanze. Il gol dà forza e coraggio ai rosanero che pareggiano sul finale trasformando un penalty dagli 11 metri.