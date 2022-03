Calcio, Frigintini in emergenza raccoglie solo un punto con la RG Siracusa e recrimina per due decisioni arbitrali

Il Frigintini in grande emergenza di organico conquista solo un punto nella trasferta di Siracusa contro la Riccardo Garrone. Solamente quindici i convocati (ma due solo per onor di firma) dal tecnico Stefano Di Rosa che hanno disputato una buona gara e avrebbero meritato il successo, negato loro da due clamorosi errori arbitrali. “Non parliamo mai delle decisioni degli arbitri –afferma, il presidente Salvatore Colombo- ma questa volta sono stati due errori clamorosi che ci hanno negato la vittoria. Il primo episodio al 15’ del secondo tempo quando Sangiorgio è stato atterrato in area siracusana ma il direttore di gara ha fatto continuare il gioco. Poi quello ancora più clamoroso ad un minuto dalla fine. Di Martino tira in porta e il portiere respinge, riprende il pallone Carlo Sella che dribbla due avversari e realizza il gol, regolarissimo. L’Assistente segnala una posizione di fuori gioco dell’attaccante rossoblù, assolutamente in posizione regolare. Due episodi –conclude il presidente- che ci hanno penalizzato”. Rammarico per un altro pareggio (il terzo nelle ultime quattro gare) che allontana i rossoblù dalle possibilità di entrare a far parte delle squadre in lotta per i play off.

RG SIRACUSA 0

FRIGINTINI 0

RG: Latino, Lanza, Romeo (20’ st. Mazzarella), Iacono, Conti, Cancemi, Bellaera, Creco (40’ st. Giardina), Maieli, Riela, Micieli. All. Massimiliano Attardo

FRIGINTINI: La Licata, Corallo, Milana, Iemmolo (37’ st. Pisana), Di Martino, Sangiorgio, Buscema, Occhipinti, Noukri, Sella. In panchina: Arrabito, Ruffino. All. Di Rosa

Arbitro: Pierpaolo Longo di Catania