Il Messina ci crede fino all'ultimo secondo e in pieno recupero strappa l' 1 a 1 all'Avellino

Il Messina compie l'impresa al Partenio - Lombardi di Avellino e porta a casa un pareggio, utile per la classifica ed il morale. I biancoscudati sono riusciti ad agguantare l' 1 a 1 in pieno recupero, grazie al gol di Piovaccari.

Decisivo l'errore di Silvestri, che già nel primo tempo aveva rischiato di far segnare Adorante (bravo Forte). Lupi avanti con Aloi, ma deludenti nella ripresa. Il Messina ci ha creduto e con Piovaccari ha pareggiato in pieno recupero. Avellino a fine gara fischiato dai tifosi.