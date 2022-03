La Conad Scherma Modica e la Federazione Italiana accolgono un’atleta ucraina

Da meno di due settimane in Italia, dopo essere stata costretta a lasciare il proprio paese per i drammatici accadimenti delle ultime settimane, Milana Stepovyk quindicenne fiorettista della nazionale giovanile ucraina, appena arrivata ha chiesto come prima cosa di poter continuare a praticare scherma a livello agonistico. Essendo ospite in una famiglia di Ragusa, naturale il suo approdo alla Conad Scherma Modica; con i dirigenti ben lieti ad accoglierla e fornirla delle attrezzature schermistiche necessarie, i tecnici pronti ad inserirla nel settore agonistico e gli atleti a socializzare includendola subito nel gruppo. Il PalaMoak è presto diventato la sua seconda casa, dove allenarsi quotidianamente e vivere ore di serenità, grazie anche all’azzeramento di ogni barriera, non ultima quella linguistica, in cui solo i giovani e lo sport riescono con grande facilità. In allenamento ha subito dimostrato il suo valore tecnico, avendo peraltro partecipato fino a metà febbraio a diverse competizioni internazionali con la nazionale under17 del suo paese, e naturale è nata l’idea di richiedere alla Federazione Italiana Scherma e al Commissario Tecnico del fioretto, di invitarla all’allenamento della nazionale italiana che si terrà la prossima settimana a Sarnano. Un allenamento particolare, perché riguarderà oltre gli atleti della nazionale assoluta, anche gli atleti under17 ed under20 suoi coetanei; i quali dopo il Campionato Europeo delle scorse settimane, si preparano per i Campionati del Mondo di Dubai ad inizio aprile. Il Consiglio Federale nel segno di una solidarietà sportiva, peraltro già avviata con diverse iniziative nei confronti di atleti ucraini anche da molte altre Federazioni Nazionali, ha subito accolto la richiesta. Milana quindi avrà l’occasione di alimentare il suo sogno sportivo, avendo l’opportunità di potersi allenare con l’élite del fioretto italiano; in attesa di sapere se sarà chiamata dalla sua nazionale a rappresentare l’Ucraina al mondiale cadetti. All’allenamento collegiale, presente il maestro di staff Eugenio Migliore, sono convocati anche Giorgio Avola e Francesco Spampinato. Quest’ultimo dopo la partecipazione all’Europeo di Novi Sad, è stato convocato come riserva per il Mondiale under17 di Dubai; dove non essendo prevista la gara a squadre per i cadetti come nella rassegna continentale, saranno solo in tre per paese gli atleti che prenderanno parte alla prova individuale.