Calcio di Promozione, il Modica a valanga sul Megara (5 a 0): in campo anche i ragazzi del settore giiovanile

Modica 5

Megara 0

Marcatori: pt 9' Gatto, st 4' Kebbeh, 29' Agodirin, 41' Tripoli, 43' Kebbeh

Modica Calcio: Incatasciato, Musso, Toscano, Misseri (22' st Tripoli), Basile (26' st Carpinteri), La Cognata (st 42' Prossimo), Genovese, Gatto, Agodirin (30' st Drago), Pellegrino (40' st Scivoletto), Kebbeh. A Disp: Incorvaia, Terranova, Caruso, Abbate. All. Giancarlo Betta.

Megara: Vizzì, Riccobello, Cannia, Mangiameli (36' st Pasqua), Simone Sgroi, Micieli, Amara (11' st Tringali), Busso, Carpinteri,Adelfo Sgroi, Barbaro. A Disp: Casertano, Cardile, Ilardo. All. Scatà – Marziano.

Arbitro: Antonio Gabriel Haba di Caltanissetta.

Assistenti: Diego Pernicone di Catania e Davide Orazio Belfiore di Acireale.

Note: 32' st espulso Busso per gioco violento su Kebbeh.

Cinquina di reti del Modica Calcio di Giancarlo Betta che al “Vincenzo Barone” fa un sol boccone del malcapitato Megara, bravo a contenere il passivo nel primo tempo, ma che si è lasciato travolgere nella ripresa dalle belle giocate dei rossoblù cari al trio Pitino – Radenza - Di Raimondo.

Un successo più che meritato per i rossoblù che mettono subito in discesa la partita, soffrono nel primo tempo dove il Megara è rimasto rintanato nella sua metà campo anche dopo aver subito il gol e poi dilagano nella seconda frazione di gioco quando arrivano i gol di Kebbeh (doppietta per lui), Agodirin e Tripoli e due assist di Drago.

Dopo aver fallito una buona occasione al 2' con il tiro al volo di Genovese, il Modica la sblocca al 9'. Agodirin spalle alla porta con il petto serve Pellegrino che vede sulla sinistra l'inserimento di Gatto e lo serve con un tocco di esterno destro, il centrocampista rossoblù entra in area e batte Vizzì con un diagonale “chirurgico”.

Al 11' incursione sulla sinistra di Toscano che giunto sul fondo crossa sul primo palo, dove Kebbeh colpisce male di testa e spedisce a lato.

Al 16' Kebbeh restituisce il favore chiudendo la triangolazione con Toscano che lascia partire un rasoterra deviato in angolo con i piedi da Vizzì.

Al 25' lancio di Basile per Kebbeh che anticipa tutti compreso il portiere in uscita, ma il suo pallonetto sbatte sul palo con palla che cammina sula linea di porta prima che un difensori spazzi in angolo.

Al 32' Vizzì nel rinviare si porta la sfera fuori dall'area di rigore, l'arbitro concede il calcio di punizione indiretto ai padroni di casa, ma la conclusione di Genovese è deviata in angolo da un difensore.

Al 37' si fa vedere in avanti il Megara con un tiro dalla distanza di Mangiameli che Incatasciato pare con sicurezza a terra.

Nella ripresa al 4' il Modica raddoppia. Dopo un batti e ribatti in area di rigore, Kebbeh spalle alla porta s'inventa un colpo di tacco che beffa Vizzì con palla che s'insacca all'angolo basso alla sua sinistra.

Al 29' percussione centrale di Agodirin, “velo” di Tripoli che permette al nigeriano di presentarsi solo davanti a Vizzì e a batterlo con un diagonale rasoterra.

Al 41' Drago “imbuca” per Tripoli che anticipa l'uscita del portiere e insacca a porta vuota.

Al 43' Kebbeh firma la sua doppietta personale, sfruttando l'assist di Drago per il 5 – 0 che sarà il risultato finale.

“Abbiamo sofferto un po' nel primo tempo – spiega a fine partita Giancarlo Betta. Il Megara ha pagato la mancanza di attaccanti a disposizione e ha preferito difendersi basso. Nel secondo tempo poi siamo riusciti a essere più concreti anche nelle conclusioni e abbiamo dilagato. Abbiamo anche dato spazio a molti giovani del settore giovanile che lavorano con noi tutta la settimana meritandosi la vetrina con la prima squadra. Ora continuiamo a fare quello che stiamo facendo, godiamoci questo successo e da martedì penseremo al derby con il Vittoria che con gli innesti che ha fatto a gennaio è diventata una squadra molto forte e competitiva”