Aiuti al popolo ucraino, le iniziative del PD di Pozzallo

Dopo la manifestazione per la pace con la proposta di ordine del giorno e mozione al fine di manifestare solidarietà al popolo ucraino e dichiarare Pozzallo “città dell’accoglienza” favorendo i corridoi umanitari per ospitare le persone che scappano dalla guerra, il Partito Democratico di Pozzallo si è reso protagonista di un’altra iniziativa in favore del popolo colpito dall’attacco russo. Su iniziativa promossa dalla segretaria dem Paoletta Susino, infatti, anche la sezione di Pozzallo ha aderito alla raccolta di generi promossa dal PD Sicilia per raccogliere beni di ogni genere da poter consegnare ai cittadini ucraini che stanno vivendo il dramma della guerra. «Quella di oggi – ha spiegato Paoletta Susino- vuole essere la dimostrazione che il nostro Partito è impegnato concretamente nel sostegno al popolo ucraino. La nostra città, tra l’altro, ancora una volta ha risposto benissimo al richiamo umanitario consegnando beni di necessità (soprattutto medicine e indumenti per bambini) che, attraverso l’iniziativa della segreteria regionale, saranno consegnati alle persone che stanno vivendo il profondo dramma di una guerra spietata e ingiusta». L’iniziativa si è tenuta nei locali della FIT-CISL in via Studi 201.