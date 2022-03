Modica, l'allarme del M5S per l'agricoltura in crisi: trovare soluzioni immediate

Il Movimento 5 Stelle di Modica esprime preoccupazione e nello stesso tempo vicinanza e solidarietà agli operatori dell’intero settore dell’agricoltura messo in ginocchio da una profonda crisi che ha origini lontane ma che adesso, a causa dei rincari energetici e delle materie prime, rischia di provocare il fallimento di migliaia di aziende dell’importante settore primario.

"Nei giorni scorsi - afferma in una nota il consigliere comunale del M5S, Marcello Medica - abbiamo visto che anche nella nostra città vi sono state imponenti ed espressive manifestazioni di operatori del settore ed in particolare di allevatori che hanno spiegato in modo chiaro le loro sacrosante ragioni, mettendo in risalto le criticità attuali, criticità cui occorre dare altrettante chiare risposte da parte delle organizzazioni di categoria e delle istituzioni politiche a tutti i livelli. Le criticità principali evidenziate dagli allevatori sono quelle relative al basso prezzo del latte – attualmente intorno ai 40 centesimi il litro – a fronte di un alto costo di produzione – cresciuto in un solo anno di altri 14 centesimi il litro per arrivare complessivamente a circa 45 centesimi il litro – per non parlare dei forti rincari energetici e delle materie prime, che si traducono anch’essi in ulteriori e vertiginosi aumenti del costo di produzione. A questo punto è necessario che i rappresentanti politici del territorio si adoperino per portare all'attenzione del Governo nazionale e di quello regionale i gravi problemi della categoria in modo da trovare una soluzione in grado di alleviare le difficoltà di un settore fondamentale dell'economia siciliana".