Giovanni Magro sparring partner a Noto per la Dc Nuova di Cuffaro

In una affollata sala di un hotel di Noto, l'ex Presidente della Regione e attuale commissario regionale della Democrazia Cristiana Nuova, Totò Cuffaro, ha incontrato numerosi consiglieri comunali, amministratori e dirigenti del gruppo che nella provincia di Siracusa fa riferimento all'ex commissario provinciale dell'Udc, Giovanni Magro.

Cuffaro ha spiegato loro il senso della sua nuova avventura politica, ovvero costruire un partito di cattolici e moderati, portando sulla scheda elettorale le idee ed i valori della dottrina sociale della Chiesa, fondati sulla pace, l'accoglienza, l'integrazione ed il lavoro.

La DC Nuova vuole puntare su una nuova classe dirigente, fatta di donne e giovani, sin dalle prossime elezioni regionali, in occasione delle quali presenterà liste in tutte le province Siciliane, formate da dirigenti e amministratori di nuova generazione, senza la presenza di deputati uscenti o ex parlamentari, per favorire un vero ricambio ed una ventata di novità valoriale.

Gli ex Udc della provincia aretusea hanno raccolto favorevolmente l'invito di Cuffaro a partecipare, sin dal principio, alla costruzione della DC Nuova e, dunque, di aderirvi.

Nelle prossime settimane Cuffaro tornerà a Siracusa per realizzare incontri in tutti i comuni della provincia e per formalizzare i primi organigrammi dei gruppi dirigenti comunali e provinciali.