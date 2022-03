Calcio, la nazionale sbarca in Sicilia, Mancini: sempre emozionante giocare a Palermo

"E' sempre stato molto entusiasmante giocare a Palermo, e credo lo sarà anche questa volta". Lo ha detto il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini dal ritiro di Coverciano da dove oggi gli azzurri inizieranno a preparare la gara di play-off fra Italia e Macedonia in programma giovedì prossimo a Palermo, a chi gli ha chiesto quanto sia importante che proprio a Palermo la capienza dello stadio sia del 100%. Sulla qualificazione dell'Italia al Mondiale, "sono fiducioso perché ho dei bravi giocatori e bravi professionisti che hanno costruito la vittoria all'Europeo quando nessuno ci credeva formando una squadra straordinaria che ha meritato di vincere l'Europeo. Questa è una base solida che non ci garantisce di andare ai Mondiali ma è qualcosa di importante", ha aggiunto Mancini. Il ct ha anche fatto capire come molto probabilmente sarà valutato un impiego di Bonucci solo per la eventuale seconda gara e che nelle prossime ore si capirà la condizione fisica di Chiellini. Nessuna preoccupazione, invece, per la scarsa brillantezza attuale di giocatori come Barella e Donnarumma.